Президент Аргентины посетит Россию 22-23 января

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Маурисио Макри посетит Россию с рабочим визитом 22-23 января. В Москве у аргентинского президента запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Аргентины Маурисио Макри посетит Россию с рабочим визитом 22-23 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинское посольство в Москве.

"Президент посетит Россию с двухдневным визитом 22-23 января. Запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Ранее в ноябре Путин и Макри провели телефонный разговор. В ходе него стороны обсудили ситуацию с пропавшей в Атлантическом океане подводной лодкой San Juan, а также актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Аргентиной.