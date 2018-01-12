Президент Аргентины посетит Россию 22-23 января
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Маурисио Макри посетит Россию с рабочим визитом 22-23 января. В Москве у аргентинского президента запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Аргентины Маурисио Макри посетит Россию с рабочим визитом 22-23 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинское посольство в Москве.
"Президент посетит Россию с двухдневным визитом 22-23 января. Запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Ранее в ноябре Путин и Макри провели телефонный разговор. В ходе него стороны обсудили ситуацию с пропавшей в Атлантическом океане подводной лодкой San Juan, а также актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Аргентиной.