ЦИК завершает прием документов от кандидатов в президенты

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В пятницу завершается этап выдвижения кандидатов в президенты России. До полуночи ЦИК будет принимать документы от кандидатов от партий.

Центризбирком завершает прием документов от кандидатов на выборы президента. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Подать заявления в ЦИК представители партий могут до полуночи. По последним данным, принимать участие в избирательной кампании намерены представители 14 партий. В том числе Владимир Жириновский от ЛДПР, Павел Грудинин от КПРФ, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от "Партии роста" и Ксения Собчак от "Гражданской инициативы".

Для самовыдвиженцев срок подачи документов истек еще 7 января.