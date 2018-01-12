Старейшая жительница США отметила 112-летие

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112-летие в пятницу отметила старейшая жительница США. Исабель Кастано родилась в 1906 году в Колумбии.

112-й день рождения отметила в Майами старейшая жительница США. Как передает "ТВ Центр", Исабель Кастано появилась на свет в 1906 году в Колумбии, где основала небольшое предприятие по производству лекарственных мазей.

В возрасте 41-го года она вышла замуж. Однако вскоре её супруг был похищен, после чего Исабель с единственным сыном переехала в США. За полвека жизни в Америке женщина так и не выучила английский, и говорит исключительно по-испански.

До неё титул старейшей жительницы США принадлежал умершей в августе 112-летней Агнес Фентон. У нее, кстати, был необычный рецепт долголетия - она в течение 70 лет ежедневно принимала умеренные дозы алкоголя.