Камера засняла повседневную жизнь тигрицы и трех котят в Приморье

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Уникальные кадры получили приморские ученые — им повезло на протяжении трех месяцев наблюдать за жизнью тигрицы и трех котят.

Благодаря удачному расположению фотоловушки сотрудники приморского национального парка смогли целый месяц наблюдать за жизнью амурских тигров. Именно в этом месте поселилась самка с тремя тигрятами, передает "ТВ Центр".

Такие кадры для ученых - большая редкость. Съемка на протяжении столь длительного времени позволила лучше узнать о жизни этих диких животных в возрасте одного-двух месяцев. До сих пор этот период оставался малоизученным. Повзрослев, звери стали чаще уходить от логова, меньше находиться в точке мониторинга. Часть из нескольких тысяч снимков доступна и пользователям интернета, которые с интересом наблюдают за играми, ласками и повседневной жизнью тигрят.