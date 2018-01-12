Госдума рассмотрит закон о допрегулировании работы СМИ-иноагентов

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Госдума в пятницу рассмотрит законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иностранных агентов. Документы обязывает такие СМИ создавать в России юрлицо и маркировать соответствующим образом свою продукцию.

Государственная дума во втором чтении рассматривает законопроект о введении обязательной классификации российских гостиниц по мировым стандартам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Документ предполагает, что отелям будут присваивать звезды, в зависимости от уровня комфорта. Проводить аттестацию будут специальные уполномоченные компании. И за несколько лет все гостиницы должны получить определенную категорию.

Также в пятницу депутаты обсуждают нашумевший законопроект о статусе иностранных-агентов. Предлагается обязать СМИ ставить на всех своих публикациях специальную ссылку, о том, что они признаны иноагентами.