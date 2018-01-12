Трамп посетовал на приезжающих из "грязных дыр" мигрантов

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Дональд Трамп вновь оказался в центре скандала. На этот раз общественное возмущение вызвало заявление президента о странах, из которых в США приезжают мигранты. Выступая на закрытой встрече c членами Конгресса, Трамп назвал их "грязными дырами". Отдельно от хозяина Белого дома досталось гаитянам.

Сразу два ярких заявления Дональда Трампа сегодня в центре внимания СМИ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Недоумение вызвала реплика президента о его "хороших личных отношениях" с главой КНДР Ким Чен Ыном. Эти слова он произнёс во время интервью на тему северокорейского кризиса. От ответа на вопрос, общались ли лидеры когда-нибудь напрямую, американский президент предпочёл уклониться.

Очередной же повод для резкой критики в свой адрес Трамп подал комментарием на встрече с членами Конгресса, посвящённой нелегальной иммиграции. Президент назвал африканские страны, из которых в США прибывают беженцы, "грязными дырами". В Белом доме слова главы государства опровергать не стали.