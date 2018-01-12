Суд отказался досрочно освободить лидера "Шалтай-Болтая"

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Лефортовский суд Москвы отказал лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву в условно-досрочном освобождении. Ранее он был приговорен к двум годам колонии за незаконный доступ к компьютерной информации. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

Лефортовский суд Москвы в пятницу отказал лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву в условно-досрочном освобождении. "Ходатайство Аникеева оставить без удовлетворения", - приводит РИА Новости слова судьи.

Владимир Аникеев, Александр Филинов и Константин Тепляков были арестованы в ноябре 2016 года. Им было предъявлено обвинение по статье "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору".

Лидер группы свою вину признал и дал показания на соучастников. После этого уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

Мосгорсуд приговорил Аникеева к двум годам колонии. В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, в том числе взлом почты пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой, замначальника управления по внутренней политике администрации президента Тимура Прокопенко, телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента Андрея Белоусова и сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова.

Двух других участников хакерской группы, Теплякова и Филинова, суд приговорил к трем годам колонии каждого. По данным источника "Интерфакса", еще трое хакеров - предполагаемых участников "Шалтая-Болтая" - находятся в розыске.

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