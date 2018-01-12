40 музеев Москвы будут работать бесплатно каждое третье воскресенье месяца

Теги: Москва музей билет

В Москве утвержден список музеев, которые каждое третье воскресенье месяца будут работать бесплатно для жителей и гостей столицы. Впервые в этом году в ежегодной акции участвует выставочный зал "Ковчег".

Московский департамент культуры утвердил список музеев, которые будут работать бесплатно каждое третье воскресенье месяца в 2018 году, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Жители и гости столицы смогут посетить как и крупные выставочные комплексы, так и небольшие музейные экспозиции. В частности, мемориальный музей в Доме Гоголя или музей "Подводная лодка" в парке "Северное Тушино". Впервые в этом году в акции будет участвовать выставочный зал "Ковчег".

Эта акция проходит в Москве ежегодно. С полным списком музеев, участвующих в акции, можно ознакомиться здесь.

Читайте также:

В Москве открылся новый музей энергетики столицы