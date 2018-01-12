Москвичи в три раза меньше болели в прошедшие праздники

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В прошедшие новогодние праздники столичные поликлиники посетили около 150 тысяч человек. Это в три раза меньше, чем количество обратившихся в медучреждения граждан за этот же период времени в прошлом году.

В период с 30 декабря по 8 января столичные поликлиники посетили около 150 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Количество больных оказалось меньше ожидаемых показателей. В прошлом году за этот же период в поликлиники обратились свыше 450 тысяч горожан", - отметили в столичном департаменте здравоохранения.

По данным ведомства, снижение количества обращений связано с отсутствием вспышки сезонных заболеваний этой зимой, а также масштабной кампанией по вакцинации против гриппа, которая завершилась в декабре прошлого года.