Facebook изменит принцип формирования новостной ленты

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Основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал изменить порядок формирования ленты новостей. Теперь сообщения от родных и друзей будут появляться чаще, чем реклама, новости от компаний и СМИ.

Социальная сеть Facebook намерена изменить принцип отбора приоритетных записей в новостной ленте, сообщает ТАСС.

По словам создателя Марка Цукерберга, теперь пользователи смогут видеть больше новостей от родных и друзей, а сообщений от компаний и СМИ станет меньше. Обновленная лента может появиться через несколько месяцев.

"За последние несколько лет видео и другой публичный контент активно распространялись на Facebook. Из-за этого в ленте стало больше публичных записей, а число записей от друзей и родственников уменьшается. Это изменило баланс и отодвинуло нас от наиболее важной вещи, для которой предназначен Facebook — помогать нам поддерживать контакт", - объяснил он.

В 2006 году Facebook отказался от хронологической подачи новостей. Теперь в социальной сети действует механизм, который отбирает важные для пользователя сообщения на свое усмотрение.

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