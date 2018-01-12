Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Сирии

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В пятницу Сергей Лавров провел телефонный разговор с Джавадом Зарифом. В ходе диалога главы МИД России и Ирана обсудили текущую ситуацию в Сирии с упором на поиск путей политического урегулирования в этой стране.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"В преддверии предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи был продолжен обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии с упором на поиск путей политического урегулирования в этой стране на основе резолюции СБ ООН", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Конгресс национального диалога Сирии состоится в Сочи 29-30 января. По словам Лаврова, это мероприятие поможет успешно завершить межсирийские переговоры в Женеве.

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