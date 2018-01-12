В Парке Горького продолжается сезон зимних развлечений

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Несмотря на то, что в Новый год снега в Москве не было и в помине, праздник удался. Только в Парке Горького в эти длинные выходные побывали более миллиона москвичей и гостей города. Причём многие приехали туда ещё 31 декабря, а домой вернулись только 1 утром. И было из-за чего: концерты, квесты, а ещё новинка года - стереокаток и, разумеется, ледовое шоу.

37-летний Алексей Ягудин для этих детей стал в некотором смысле "дедушкой" - Дедушкой Морозом. Этой зимой в Парке Горького он открыл школу фигурного катания для малышей, передает "ТВ Центр".

"Я сказал: "Слушайте, я всё-таки фигурист". Почему бы не использовать те знания, которые накопились за те годы, которые я провёл в фигурном катании? Мы говорим о том, что надо вытащить людей на свежий воздух. Замечательный парк. Деревья, приятная детская музыка", - говорит Ягудин.

Алексей рассказывает: как только стал отцом (у спортсмена две дочери), он стал часто бывать в парках с детьми и был приятно удивлён тем, как там всё изменилось: и оформление, и содержание. Для его семьи очень важно, что развлечения придумали на любой вкус. Катки, ледяные горки, лыжи - лишь часть программы. Если есть время, можно ещё и в музей сходить. В Парке Горького, например, этой зимой выставка Харуки Мураками в "Гараже" оказалась едва ли не популярнее, чем стереокаток.

C московскими парками с удовольствием сотрудничают многие спортсмены. Они проводят соревнования и мастер-классы, а иногда организовывают и такие длительные курсы. Причём, не только в больших, центральных парках, но и в тех, что расположены в спальных районах. Москвичи такой новый подход оценили. Теперь им не приходится ехать через весь город, если хочется попасть на тренировку со звездой. А это, оказывается, очень увлекательно.

Как отказаться от урока, если его проводит олимпийский чемпион? Тем более, риск - дело благородное.

Каждый московский парк сегодня - не просто прогулочная зона. Это сложный механизм, работа которого настроена только на одну цель: чтобы гостям было комфортно. Особая система освещения, тщательно продуманное зонирование. Программа, которая, с одной стороны, не должна уступать другим паркам, а, с другой, от них отличаться. Всё продумано в деталях. Когда в школе Ягудина дети постигают новые элементы, родители могут следить за ними в уютном кафе.

Впрочем, в московских парках интересно, разумеется, не только зимой. Идеи есть для каждого сезона и для любой погоды. Если холодно и дождливо, можно посидеть в кафе или сходить на мастер-класс. Если жарко - позагорать на пляже. Одно время Алексей Ягудин жил в Нью-Йорке. Говорит, что летняя программа двух городов в парках очень похожа. А вот зимой нью-йоркский Центральный парк сильно уступает, например, Парку Горького или ВДНХ.

"Там, как-то, больше занимаются спортом в летнее время. В зимнее не так активно. У нас же, мне кажется, такой приятный баланс", - говорит он.

И не стоит забывать, что до весны осталось не так много. А пока самое время идти с семьёй или друзьями на каток, пока лёд не растаял.

Евгения Карих, "ТВ Центр".