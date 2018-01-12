ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ

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Центризбирком России зарегистрировал кандидатом в президенты России директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. Он стал вторым кандидатом, прошедшим процедуру регистрации. Ранее был зарегистрирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Выборы президента России состоятся 18 марта.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата на президентских выборах директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я много читаю в прессе, что кто-то чем-то недоволен, но я убежден, что действия ЦИК - это действия, соответствующие закону", - сказал Грудинин. Он отметил, что всегда все кандидаты от КПРФ "участвовали в выборах честно", и пообещал вести избирательную кампанию без нарушений.

Грудинин стал вторым кандидатом, который был официально зарегистрирован ЦИК. 29 декабря комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Как следует из данных, опубликованных ЦИК, Грудинин к 9 января получил на свою предвыборную кампанию 143 тысячи рублей, но пока ничего из этих средств не израсходовал.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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