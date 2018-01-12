Москва удостоена международной премии за развитие транспорта

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Сергей Собянин заявил, что Москва удостоилась международной премии за устойчивое развитие транспорта. По словам мэра, столицу отметили за удачную реорганизацию городского пространства, улучшение пешеходной среды и Московское центральное кольцо (МЦК).

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица удостоилась международной премии за устойчивое развитие транспорта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"На международном транспортном саммите Москва получила престижную премию "Устойчивое развитие транспорта 2018". В конкурсе с нами участвовали города Европы, США и Китая", - сказал Собянин.

По его словам, столицу отметили за удачную реорганизацию городского пространства, улучшение пешеходной среды и Московское центральное кольцо (МЦК). Собянин подчеркнул, что Москва уже сейчас может на равных конкурировать с мировыми городами, однако российской столице все еще есть над чем работать.