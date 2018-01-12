Песков: предложение вернуть Украине ее технику - жест доброй воли

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Дмитрий Песков заявил, что предложение вернуть Украине ее военную технику из Крыма является жестом доброй воли со стороны России. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин неоднократно подчеркивал заинтересованность в нормализации российско-украинских отношений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение вернуть Украине ее военную технику из Крыма является жестом доброй воли с российской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

"Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал заинтересованность в нормализации отношений между Россией и Украиной, а также в реализации минских соглашений.

Накануне Путин заявил, что наша страна готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она и находится в плачевном состоянии. Президент также отметил, что Россия не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боеприпасов в Крыму.