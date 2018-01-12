МИД: вокруг ситуации в Ракке есть некий заговор

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Москва полагает, что существует некий заговор вокруг ситуации в сирийской Ракке с целью обелить действия коалиции во главе с США, сообщили в МИД. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация в городе близка к гуманитарной катастрофе.

Западные страны предпочитают не говорить о сложной ситуации в Ракке, чтобы не дискредитировать действия коалиции во главе с США в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возложил на коалицию во главе с США ответственность за восстановление сирийского города Ракка, который сравняли с землей в ходе операции против запрещенной террористической группировки "Исламское государство". По словам дипломата, ситуация в городе близка к гуманитарной катастрофе.

"В западных средствах массовой информации, политических кругах формируется, по-другому сложно это назвать, просто очевидный заговор молчания относительно истинного положения дел в Ракке. Делается это для того, чтобы не дискредитировать действия Вашингтона, союзников Вашингтона в Сирии, которые не имеют международного правового основания нахождения в Сирии", - передает слова Захаровой ТАСС.

Кроме того, официальный представитель отметила, что ряд заявлений представителей США негативно влияют на позицию сирийской оппозиции по участию в Конгрессе национального диалога в Сочи. Страны - гаранты режима прекращения огня в Сирии - Россия, Иран и Турция – намерены обсудить там будущую конституцию Сирии и другие вопросы в конце января.

США не хотят признать проведение Конгресса легитимным. По словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда, Вашингтон намерен участвовать в сирийском урегулировании через ООН "в противовес" российской инициативе о проведении конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

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