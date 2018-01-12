Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку Конгресса сирийского нацдиалога

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Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону подготовку Конгресса сирийского нацдиалога. Главы МИД России и Турции обменялись мнениями о возможных шагах, призванных обеспечить его результативность. Ранее Лавров поговорил о Конгрессе, который пройдет в Сочи 29-30 января, с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу созвонились, чтобы обсудить ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога.

"Стороны обменялись мнениями о возможных шагах, призванных обеспечить его результативность в интересах содействия достижению прочного политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН", - сообщили в российском дипломатическом ведомстве по итогам беседы.

Глава МИД России также обсудил по телефону вопросы проведения Конгресса в Сочи с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

"В преддверии предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи был продолжен обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии с упором на поиск путей политического урегулирования в этой стране на основе резолюции СБ 2254 под эгидой ООН", - отмечается в документе на сайте МИД России.

Конгресс пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции. Выступлений представителей стран-гарантов не планируется.

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