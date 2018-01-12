Телеведущая Татьяна Черняева отмечает юбилей

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Знаменитая телеведущая Татьяна Черняева в пятницу отмечает юбилей. Нескольким поколениям зрителей она известна по программе "АБВГДейка".

Юбилей отмечает сегодня знаменитая телеведущая Татьяна Черняева. Нескольким поколениям зрителей она известна, прежде всего, по программе "АБВГДейка".

В любимой детский передаче Татьяна Кирилловна - единственная ведущая, которая бессменно появляется в эфире с 75-го года. С 2000 года "АБВГДейка" выходит на канале "ТВ Центр", в прошлом году программа была удостоена премии ТЭФИ.

В копилке профессиональных и семейных достижений Татьяны Черняевой - почётное звание заслуженного работника культуры и полвека счастливой жизни с любимым мужем. И мы с удовольствием поздравляем нашу коллегу с юбилеем.