Выборы-2018: штаб Путина собрал более 400 тысяч подписей

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По всей России идёт сбор подписей за Владимира Путина. Действующий глава государства участвует в президентской гонке как самовыдвиженец. Для официальной регистрации - необходимо заручиться поддержкой 300 тысяч граждан. Как сообщили в штабе Владимира Путина, уже собрано более 400 тысяч.

Палатки волонтеров для сбора подписей в поддержку самовыдвижения действующего главы государства уже открылись в 16 российских городах. Впервые в избирательной гонке российского президента в этом году участвует Крым. Сбором подписей за кандидата Путина занимается движение "Волонтёры Победы", передает "ТВ Центр".

Задача этих молодых людей — внимательно проверить паспортные данные желающих отдать свой голос именно ему и удостовериться в том, что в листках строго "один человек-одна подпись". Согласно действующему законодательству, волонтеры не должны агитировать за кандидата. Правда, быть при этом такими же избирателями, как и те, чьи подписи они фиксируют, никто не мешает. Многие решили принять участие в избирательной кампании именно, исходя из личных симпатий.

В Москве заработали пять точек сбора подписей в поддержку кандидата Путина. В подмосковных Химках, едва открывшись в торговом центре, палатка с лозунгами за сильного президента и сильную Россию сразу же собрала очередь. В ней — без преувеличения, все слои населения. От пенсионеров до молодежи. Кто-то делает предварительный выбор просто сердцем, кто-то углубляется в детали внутренней и внешней политики.

Часть тех, кто пришел отдать свои подписи в поддержку именно этого кандидата, изменения во внутренней политике почувствовали на себе. И хотят, чтобы они продолжались и дальше.

Как самовыдвиженцу Владимиру Путину необходимо собрать 300 тысяч подписей, но не более семи с половиной тысяч от региона. Кандидаты от парламентских партий от этого процесса освобождены.

Собранные подписи вместе с другими документами должны быть сданы в Центризбирком в срок до 31 января. Там их еще раз проверят на предмет подлинности и соответствия требованиям. Но еще до этого подписные листы пройдут фильтрацию у волонтеров и в штабе кандидата.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".