Как устроен Северо-Западный тоннель Москвы

Теги: Москва строительство движение транспорт

Северо-Западному тоннелю к конце декабря исполнилось 10 лет. Это уникальный инженерный объект, который представляет собой сложную конструкцию. В то время как на земле движется поток автомобилей, под землей мчаться поезда Арбатско-Покровской линии метро.

За массовым потоком автотранспорта следит "всевидящее око" Северо-Западного тоннеля: 80 камер видеонаблюдения, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Система контроля автоматизирована настолько, что человеческое присутствие сведено к минимуму - в смене всего три специалиста. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Хотя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций человеческая помощь даже не потребуется. Безопасность всего тоннеля, в том числе и пожарная, здесь обеспечивается в автоматическом режиме.

"Если одна из станций по каким-то причинам не сработает, ну а конкретно может не быть воды или еще такое, то другая станция за счет того, что трубопроводы между собой закольцованы, сможет подавать воду и в одно, и в другое место", - говорит главный инженер участка тоннелей Дмитрий Величкин.

Таких инженерных систем, как здесь, нет даже в новых тоннелях столицы. Начиная от противопожарной автоматики и заканчивая вентиляцией. Восемь камер дымоотвода способны работать при температуре воздуха до 600 градусов.

Пока по верхнему тоннелю мчится поток автотранспорта, в нижнем, под землей, идут поезда Арбатско-Покровской ветки метро. И пассажиры подземки вряд ли догадываются, что между станциями "Крылатское" и "Строгино" существует еще одна платформа, так называемая станция "Д", которая в случае необходимости успешно выполняет функцию аварийного выхода из тоннеля. Пока известен лишь один подобный случай. Но специалисты Северо-Западного тоннеля успокаивают: к любой нештатной ситуации здесь готовы.

Елена Сахно, Павел Суменков, Максим Берлов. "ТВ Центр".