В Москве завершается "Путешествие в Рождество"

Теги: Москва праздник фестиваль рождество новый год

Москва возвращается из самого яркого, вкусного и фантастического "Путешествия в Рождество". Фестиваль завершается - эти выходные последние. Но целых два дня есть на то, чтобы успеть насладиться сказочными представлениями, накататься на самой большой в городе горке, нагуляться по "Волшебному лесу" и загадать желание у огромного ёлочного шара.

Таких масштабных новогодних гуляний Москва еще не видела. Фестиваль "Путешествие в Рождество" только за праздничную неделю посетили десять с половиной миллионов москвичей и гостей столицы. Ожидается, что к выходным число гостей побьет все рекорды. 83 площадки в центре столицы по-прежнему открыты для всех. На них с утра и до вечера - конкурсы, угощения, зимние забавы, передает "ТВ Центр".

На Манежной площади тысячами огней из 350 новогодних елей сияет площадка "Волшебный лес". А на Поклонной горе - самая большая в мире новогодняя игрушка - гигантский ёлочный шар. Он, кстати, больше даже, чем в прошлом году. Его высота - 17 метров. По столичной примете, внутри сказочной декорации можно загадывать желания. И делать яркие фотографии на память - на это остаётся два дня. В понедельник новогодние украшения города начнут разбирать. Но зимняя подсветка останется ещё на несколько недель.

Но, конечно, главные герои фестиваля - дети. Это для них кружатся карусели и устраиваются сказочные представления. Но главное веселье на все времена - катание с горки. Самая большая - на Площади Революции. Ее собрали - как конструктор - из 2,5 тысячи полупрозрачных ледяных кирпичей.

Всех, кто замерз на горках и катках, согреют на ярмарке. Над новогодними шале витают ароматы пирожков и глинтвейна. Угощения из разных регионов, по которым можно изучать географию. От литовcких пирогов до чешских трдельников. Впереди - Старый Новый год. Времени, чтобы прогуляться по праздничному городу, еще достаточно.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 14 января. Это значит, что сказка на столичных улицах продолжается. Москвичей ждут ледовые шоу, световые инсталляции, ледовые шоу. Тем более и погоду обещают рождественскую, с легким морозом.

Юлия Степина, Арсений Калашников, "ТВ Центр", Москва.

Читайте также:

В Германии прошел чемпионат по метанию рождественских елей