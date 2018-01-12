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Дикие лисы заполонили центр Москвы. Животные добрались даже до парка Зарядье. Экологи настоятельно просят москвичей не идти на контакт с ними.

Москвичи еще в начале зимы начали замечать в городе лис. Сейчас лисы настолько освоились в городе, что появляются уже не только ночью, но и днём. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Хитрые морды были замечены в самых разных районах Москвы, но, конечно, больше всего у лесопарков: Томилинского, Битцевского, а ещё в Царицыно и Кузьминках. Видимо, есть там нечего, вот и бегут к людям.

Один зверь добрался аж до "Зарядья" - метнулся в парк, прямо перед колёсами автомобиля. Кому-то в голову приходит познакомиться со зверем поближе, покормить, погладить бедолагу. Вот только делать это категорически нельзя. Лиса только на вид очаровательна и безобидна.