Омичка родила здорового малыша после падения из окна роддома

Теги: дети омск роды Происшествие ребенок беременность

Жительница Омска выпала из окна второго этажа роддома и родила после этого здорового ребенка. Инцидент произошел накануне после осмотра акушера-гинеколога в индивидуальном родовом блоке. Никаких опасений психоэмоциональное состояние 20-летней девушки ранее не вызывало. Состояние ребенка и матери стабильное.

20-летняя омичка родила здорового малыша после падения со второго этажа роддома. Это произошло накануне после осмотра акушера-гинеколога в индивидуальном родовом блоке. Следственные органы инициировали проверку.

"Вчера из окна второго этажа родильного дома №2 выпала роженица. Она незамедлительно была транспортирована в операционную, было начато оперативное родоразрешение. В 15:37 (12:37 по московскому времени) ребенок был извлечен", - рассказали ТАСС в областном Минздраве.

В настоящее время состояние ребенка и матери стабильное. "Прогнозы мы не даем, вдруг есть скрытые травмы. Но видимых повреждений нет", - сообщили в министерстве.

Жительница Омска, отметили в Минздраве, регулярно наблюдалась в женской консультации и исполняла все рекомендации врачей. Никаких опасений ее психоэмоциональное состояние ранее не вызывало.

Читайте также:

В Омске девушку изнасиловали, когда она хотела совершить суицид

Женщина родила ребенка на станции МЦК "Кутузовская"

В Индии родился ребенок с двумя головами