Американская актриса обвинила Стивена Сигала в изнасиловании

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Актриса из массовки американского фильма "В смертельной опасности" обвинила исполнителя главной роли Стивена Сигала в изнасиловании. Она отметила, что когда ей было 18 лет, актер пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок, однако она оказалась единственной гостьей.

Актриса Регина Симонс обвинила в изнасиловании американского киноактера Стивена Сигала, у которого также есть гражданство России. Об этом сообщает Газета.ru.

Симонс снималась в массовке фильма "В смертельной опасности" в 1994 году, в котором главную роль исполнял Сигал. По словам актрисы, когда ей было 18 лет, звезда боевиков пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок. Симонс отметила, что в итоге она оказалась единственной гостьей, и никакого празднования на месте не было.

Ранее сообщалось, что актрисы Дженни Маккарти и Порша де Росси обвинили Сигала в домогательствах и непристойном поведении. Впоследствии пресс-секретарь актера опроверг эти заявления.

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