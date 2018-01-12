Законопроект о признании физлиц СМИ-иноагентами прошел первое чтение

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо. Кроме того, документ позволяет признать физические лица СМИ-иноагентами.

Госдума приняла законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ - иностранных агентов, сообщает ТАСС.

В частности, документ обязывает СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо и маркировать соответствующим образом свою продукцию. Также законопроект может быть распространен на физические лица. Например, если человек для осуществления информационной деятельности получает деньги из-за рубежа.

Проект закона стал продолжением инициативы, принятой Госдумой в качестве зеркальных мер на признание в США российского телеканала RT иностранным агентом.

В ответ на действия Вашингтона, в России приняли закон о СМИ-иноагентах, включив в реестр девять американских медиа.

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