СКР предъявил обвинение водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве
Теги: Следствие авария скр автобус водитель дтп
Следственный комитет предъявил обвинение водителю автобуса, который въехал в переход у станции метро "Славянский бульвар" в столице. В результате этого происшествия в конце декабря погибли четыре человека и еще около 15 получили травмы.
Следователи предъявили обвинение водителю автобуса, въехавшего в переход у станции метро "Славянский бульвар" в столице. Об этом сообщает ТАСС.
"В Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда.
Следствие предъявило водителю обвинение по двум статьям: "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц" и "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В конце декабря автобус подмосковного перевозчика наехал на людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". В результате инцидента погибли четыре человека и около 15 получили травмы. По словам водителя автобуса, транспортное средство начало движение самостоятельно. Не сработала тормозная система, несмотря на попытки остановить автобус.
Читайте также:
Собянин подписал распоряжение о компенсациях семьям жертв ДТП с автобусом
Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом в Москве
СКР проверяет версию об отказе тормозов у попавшего в ДТП автобуса
Группа ГАЗ: во время ДТП в Москве водитель автобуса не пытался тормозить
Водитель наехавшего на толпу автобуса дал показания следователям
Новости по теме ДТП с автобусом в Москве
-
26 декабря 2017
Собянин подписал распоряжение о компенсациях семьям жертв ДТП с автобусом
-
26 декабря 2017
Собянин: семьи погибших и пострадавших в ДТП на западе Москвы получат компенсации
-
26 декабря 2017
СКР проверяет версию об отказе тормозов у попавшего в ДТП автобуса
-
26 декабря 2017
В Москве за ночь проверили более 8 тыс. автобусов