СКР предъявил обвинение водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве

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Следственный комитет предъявил обвинение водителю автобуса, который въехал в переход у станции метро "Славянский бульвар" в столице. В результате этого происшествия в конце декабря погибли четыре человека и еще около 15 получили травмы.

Следователи предъявили обвинение водителю автобуса, въехавшего в переход у станции метро "Славянский бульвар" в столице. Об этом сообщает ТАСС.

"В Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда.

Следствие предъявило водителю обвинение по двум статьям: "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц" и "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В конце декабря автобус подмосковного перевозчика наехал на людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". В результате инцидента погибли четыре человека и около 15 получили травмы. По словам водителя автобуса, транспортное средство начало движение самостоятельно. Не сработала тормозная система, несмотря на попытки остановить автобус.

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