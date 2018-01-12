15:27, 12 января 2018

В Китае свинья отбила своего сородича у мясника

Теги:  В мире  китай  животные

Храброй свинье удалось вывести своего сородича из-под ножа мясника. Инцидент был запечатлен на камеру мобильного телефона в Китае и вызвал бурную реакцию в соцсетях.

На свиноферме в Китае отважная свинья спасла сородича от ножей мясников. Она набросилась на работников, когда те держали животное за ноги и голову, чтобы зарезать, сообщает "МИР24".

Свинья отбила своего сородича, после чего они потерлись пятачками. О дальнейшей судьбе животных ничего не известно.

Другие новости

В других СМИ