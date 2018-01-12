Рособрнадзор приостановил лицензию Московской академии экономики и права

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Лицензия Московской академии экономики и права приостановлена. Теперь ВУЗ не сможет продолжать работу, связанную с процессом обучения, и набирать новых студентов. О причинах приостановки лицензии не сообщается.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки временно остановила действие лицензии Московской академии экономики и права (МАЭП), сообщает ТАСС.

О причинах приостановки лицензии не сообщается.

Теперь ВУЗ не сможет продолжать работу, связанную с процессом обучения, и набирать новых студентов. Образовательное учреждение должно обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением формы, курса и стоимости обучения.

Московская академия экономики и права – негосударственный ВУЗ, образован в 1993 году. В нем обучаются студенты из России и ряда зарубежных стран.