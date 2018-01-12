В новогодние праздники в вагонах метро было забыто почти 160 вещей

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Пассажиры московского метро в течение новогодних каникул забыли в вагонах почти 160 вещей. Это вдвое больше, чем было оставлено в метро в прошлогодние зимние праздники. Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, около 30% вещей уже возвращены хозяевам.

Пассажиры московского метро во время длинных выходных забыли в вагонах вдвое больше вещей, чем в прошлогодние новогодние каникулы. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

В дни новогодних каникул пассажиры #мосметро оставили в поездах и на станциях 159 предметов.

Среди забытых вещей — детские игрушки, сувениры, рыболовные крючки, украшения и скороварка. Порядка 30% забытых вещей уже возвращено владельцам. pic.twitter.com/MQxon2QBpP — Мосметро (@MoscowMetro) 12 января 2018 г.

В минувшем году в новогодние праздники на склад забытых вещей метрополитена поступило 79 предметов. Среди них были, в частности, посох и костюм Деда Мороза, а также письмо ребенка Деду Морозу.

Склад забытых вещей расположен на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Потерянные предметы хранятся там в течение полугода.