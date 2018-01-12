Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и КНДР
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Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы урегулирования в Сирии и ситуацию на Корейском полуострове. Кроме того, российский лидер проинформировал участников Совбеза о состоявшемся накануне вечером телефонном разговоре с президентом Турции.
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы урегулирования в Сирии и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждались, в частности, вопросы политического урегулирования в Сирии, в том числе подготовка Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - говорится в сообщении.
Президент также проинформировал постоянных участников о состоявшемся накануне вечером телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
Кроме того, в ходе совещания члены Совбеза обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове после недавних переговоров представителей КНДР и Южной Кореи.