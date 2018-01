Трамп извинился за слова о мигрантах из "грязных дыр"

Президент США Дональд Трамп признал, что был не прав, резко отозвавшись об иммигрантах из Гаити и стран Африки. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Слова, которые я сказал на заседании... [по миграционной политике США] были жесткими... Но что было по-настоящему жестким, так это сделанное предложение", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!