Трамп извинился за слова о мигрантах из "грязных дыр"

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Дональд Трамп признал, что слова, сказанные им о приезжающих "из грязных дыр" иммигрантах, были слишком жесткими. Он подчеркнул, что лишь хочет создать "систему, для людей, которые поднимут" страну на новый уровень, а также "остановить масштабный поток наркотиков".

Президент США Дональд Трамп признал, что был не прав, резко отозвавшись об иммигрантах из Гаити и стран Африки. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Слова, которые я сказал на заседании... [по миграционной политике США] были жесткими... Но что было по-настоящему жестким, так это сделанное предложение", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

По его словам, ранее представленное ему предложение по отсроченным мерам в отношении детей-иммигрантов - "большой шаг назад". Он подчеркнул, что цепная миграция, при которой иммигрант позднее помогает переехать в другую страну своим родственникам и другим землякам, а также программа розыгрыша виз причинили вред США. В итоге страна была бы вынуждена принимать большое число людей из стран с высоким уровнем преступности, у которых "плохи дела".

"Я хочу создать меритократическую иммиграционную систему, для людей, которые поднимут нашу страну на новый уровень. Я хочу безопасности для наших граждан. Я хочу остановить масштабный поток наркотиков. Я хочу финансировать нашу армию, а не лишать ее финансирования, как это делают демократы", - подчеркнул президент США.

Ранее стало известно, что Трамп в очередной раз оказался в центре скандала. На встрече с членами Конгресса, посвящённой нелегальной иммиграции, президент назвал африканские страны, из которых в США прибывают беженцы, "грязными дырами". При этом он подчеркнул, что можно было бы принять граждан из таких стран как Норвегия.

После этого ряд американских конгрессменов обвинил Трампа в расизме. С критикой также выступили ООН, Африканский союз и правительство Гаити.