В Москве неизвестный оставил бомбу рядом с подожженным им автомобилем

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На северо-востоке Москвы неизвестный поджег автомобиль Lexus и оставил рядом предмет, похожий на взрывное устройство. Из близлежащих домов эвакуировали более 100 человек. Предмет отправлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

На северо-востоке столицы из домов эвакуировали более 100 человек из-за обнаружения подозрительного предмета на месте поджога автомобиля. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, о поджоге автомобиля Lexus LX 570 во дворе дома в Беринговом проезде в полицию сообщил москвич, работающий риелтором. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство.

"Прямоугольный предмет с блоком управления и антенной, а также пятилитровую бутылку с резко пахнущей жидкостью направили на исследование. Из соображений безопасности проводилась частичная эвакуация двух домов в Беринговом проезде, всего эвакуирован 101 человек",- рассказал источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Следствие ожидает результатов исследования подозрительного предмета.