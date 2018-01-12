Атаковавшие базу Хмеймим диверсанты уничтожены

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Министерство обороны России сообщило об уничтожении группы диверсантов, атаковавших российскую базу Хмеймим в Сирии 31 декабря. Боевики были ликвидированы высокоточным боеприпасом "Краснополь". Также было уничтожено место хранения и окончательной сборки беспилотных летательных аппаратов террористов.

Вся диверсионная группа, атаковавшая российскую базу Хмеймим в Сирии 31 декабря, уничтожена. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным ведомства, российский спецназ провел операцию по поиску и уничтожению диверсантов. Военные установили место базирования группы рядом с западной границей провинции Идлиб.

"По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", - отметили в Минобороны.

Кроме того, в результате удара было уничтожено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов боевиков.