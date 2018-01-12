ЦИК получил 70 заявок от желающих баллотироваться в президенты

Теги: Политика голосование выборы 2018

В пятницу Центризбирком России зарегистрировал 259 доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента. Закон позволяет кандидату иметь до 600 доверенных лиц, в прошлый раз у Путина их было 499. Так что, вполне возможно, это лишь первая часть списка. Разумеется, своими предвыборными делами заняты и другие кандидаты.

Срок подачи документов в Центризбирком от самовыдвиженцев истек восьмого января. У кандидатов от политических партий еще есть время до полуночи, чтобы сдать документы и попытаться зарегистрировать своего кандидата в президенты. Хотя их и так уже хоть отбавляй, передает "ТВ Центр".

"Всего с 18 декабря по состоянию на 12 января, вот на сей момент, в ЦИК РФ поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ от 70 субъектов выдвижения. От 24-х партий политических и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении", - сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

При этом из 24-х самовыдвиженцев в ЦИК подали документы только 15. А зарегистрировали в итоге двоих. Список претендентов от политических партий куда масштабнее. Сразу 14 человек. Проще всего членам политических объединений, представленным в парламенте. Им никаких подписей собирать не нужно. ЦИК регистрирует таких кандидатов практически автоматом. Так было, например, с лидером ЛДПР Жириновским, в пятницу прямо предложившим депутатам Госдумы скинуться на его компанию.

"У нас с вами есть возможность проявить солидарность депутатского корпуса. Поскольку я единственный из депутатов участвую, то, наверное, 450 депутатов могли бы по одному миллиону внести на мой избирательный счет. Это и будет полный набор. 450 миллионов. И я уверен, кто-то может и десять миллионов, кто-то наоборот десять рублей. Но я бы хотел, чтобы эта была солидарность", - отметил Жириновский.

Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты России. Большинству же конкурентам, чтобы получить заветное удостоверение, еще предстоит собрать нужное количество подписей. Для самовыдвиженцев - 300 тысяч. Для партийных - 100. И процесс уже пошел. Кандидат от партии "Роста" Борис Титов к этому моменту собрал 60 тысяч. У Собчак дела похуже, но работа тоже идет.

Перед Новым годом "кандидат против всех" открывала один местный штаб за другим. Казань. Саратов. Нижний Новгород. Встречалась с потенциальными избирателями. "На самом деле, все в наших головах. Пока мы думаем, что мы не можем повлиять ни на что, мы ни на что не можем повлиять. И это правда", - сказала она.

В это время сеть будоражил один информационный вброс за другим. Мол, вместо сбора подписей Собчак отправилась на Бали вести корпоратив. Фото прилагается. Сама кандидат в президенты все опровергает, называя происками завистников. И заявляя, что подписи собираются. А среди тех, кто считает Собчак своим кандидатом, есть как бизнесмены, так и люди с ограниченными возможностями.

В Оренбурге толпа у палатки "Яблока". "Я думаю, мы соберем подписи. У меня нет сомнений. Но это тяжелая работа и трудная", - сказал кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Все это время центральный штаб "Яблока" не смыкает глаз. Работа идет в несколько смен. Десятки людей всматриваются в подписные листы, пытаясь не пропустить даже малейшей помарки. Их собирают в том числе и на первом этаже центрального штаба партии "Яблоко".

Тезисно программы большинства кандидатов схожи. К этому моменту ЦИК официально зарегистрировал уже шесть человек, среди которых не оказалось эсера Миронова и коммуниста Зюганова. Последний неожиданно уступил свое место беспартийному бизнесмену Грудинину.

"Он этим самым решал свои собственные проблемы. Если бы он выдвинулся сам и занял третье место, это ослабило бы его позиции в собственной партии. Если бы он выдвинул кого-то из своих соратников, этот соратник автоматически стал бы забирать у него власть в партии, будучи, скажем, гипотетическим преемником. Геннадий Андреевич Зюганов решил пригласить человека со стороны", - рассуждает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Грудинину, учитывая, что он тоже идет от партии, представленной в Госдуме, никаких подписей собирать не нужно. И в пятницу он официально стал кандидатом в президенты.

"Уважаемая Элла Александровна, уважаемые члены избирательной комиссии, я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы провели такую большую работу, в том числе и появлению моих счетов. И о том, что убедились, что они все закрыты. Всегда коммунистическая партия, которая выдвинула меня, участвовала в выборах исключительно честно. Не используя каких-то серых технологий. И я вам от лица не только КПРФ, но и всего нашего объединения, обещаю, что мы будем честно вести избирательную кампанию", - сказал Грудинин.

Про счета Грудинин упоминает не случайно. Согласно закону, кандидату в президенты запрещено иметь недвижимость и счета в зарубежных банках. А о владении иностранными ценными бумагами необходимо уведомить ЦИК. Но Грудинин сначала сообщает, что ничего такого у него нет. Мол, я чист.

"Ну вот, он в понедельник подает документы и не указывает никакой информации о ценных бумагах в зарубежных банках. Он обязан это делать. Вдруг у него память срабатывает, он вспоминает и к вечеру он уже вспомнил. Но сумма не большая. Пять миллиардов рублей. Пятерочка - на баню себе оставил. За рубежом у него пять миллиардов - ценные бумаги. И здесь я какой вывод делаю. Коммунисты окончательно повернулись в сторону капитализма. Они ведут на выборы своего кандидата - миллиардер Павел Николаевич Грудинин. Профессия - сборщик клубники", - говорит Жириновский.

К слову, именно с Жириновским Грудинин, по данным политологов, может сразиться за второе место. Хотя окончательно мы это поймем не раньше 18 марта, когда пройдут выборы, интерес к которым продолжает набирать обороты.

Александр Панюшкин, "В центре событий", "ТВ Центр".