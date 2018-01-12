Эксперт: США с помощью боевиков пытаются взять реванш в Сирии

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Исследование беспилотников, атаковавших наши объекты в Сирии, принесло массу интереснейших открытий. В сочетании с уже озвученными ранее вопросами о странном барражировании в районе атаки американского разведывательного самолета "Посейдон", взлетевшего с британской базы, и о том, на каких же рынках так легко купить данные космической разведки, эти открытия позволяют задуматься над логичным вопросом - так кто же стоит за атакой боевиков на российские объекты?

Кустарные снаружи - высокотехнологичные внутри. Фанера, пластик, изолента - на первый взгляд дроны, которые атаковали российские военные объекты Хмеймим и Тартус, изготовлены из подручных материалов в каком-нибудь сарае. Американцы ещё до разбора полётов, почти сразу после атаки, в ответ на подозрения нашего Минобороны заявили, что все технологии есть в свободном доступе. Но, оказалось, что за невнятной обшивкой скрывается радиоэлектронная начинка на самого высокого уровня.

"Специалистами Минобороны России проведена детальная оценка конструкции и возможностей данных дронов. При кажущейся простоте для их создания необходимо было значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники. Создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами", - сообщил начальник Управления Генерального штаба ВС России Александр Новиков.

Изучить дроны изнутри стало возможным благодаря тому, что наши военные не стали уничтожать все беспилотники в воздухе - у нескольких летательных аппаратов перехватили управление и успешно посадили на землю. Оказалось, что боевиками использовались данные, которые можно получить только при помощи космической разведки, которая есть у считанных государств на планете. Дроны запускали из одной точки в провинции Идлиб, что находится под контролем поддерживаемой США так называемой умеренной оппозиции. Да и снаряды - до боли похожие на американские миномётные осколочно-фугасные мины, начиненные металлическими шариками с радиусом поражения до 50 метров.

"Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов", - рассказал Новиков.

Ну а при самой атаке на наши военный объект на высоте 7 тысяч метров более четырех часов барражировал между Тартусом и Хмеймим натовский самолёт-разведчик "Посейдон", взлетевший с британской базы на Кипре. Военные эксперты уверены: это могла быть еще и разведка боем.

"Я не исключаю, что это разведывательный самолёт помогал в наведении этих дронов. В целеуказании для прицельно-навигационных комплексов этих дронов. А самое главное, что важно для американцев, это зафиксировать работу нашей ПВО. Как мы работали, на каких высотах, как мы давали отпор, чем сбивали и так далее", - отметил военный эксперт Александр Жилин.

По мнению многих экспертов, Западу очень не нравятся успехи России, сирийской армии и их союзников. ИГИЛ практически разгромлен, под контроль законной власти перешли обширные территории, мирная жизнь вернулась в сотни населенных пунктов. Налаживается торговля, восстанавливаются детские сады, школы, больницы.

"Разгром "Исламского государства" - это, в первую очередь, военное поражение США. Хорошо известно из военной стратегии, что после разгрома ударной группировки, уцелевшие соединения и части проходят перегруппирование, доукомплектование, боевое слаживание и из них создаётся новая группировка. Это сейчас происходит с боевиками "Исламского государства". США никогда не смирятся с поражением в Сирии, и они готовят новый реванш. Инструмент - эти самые боевики", - рассуждает военный эксперт Константин Сивков.

На такое тесное взаимодействие ИГИЛ и США уже давно указывают не только в России, но на Западе. Британская BBC опубликовала расследование. При освобождении сирийского города Ракка британцы и американцы эвакуировали оттуда несколько тысяч боевиков ИГИЛ. За три дня работы водителям обещали заплатить несколько тысяч долларов.

При этом западная коалиция не стесняется вывозить боевиков и своими руками. Перед новым годом ряд сирийских СМИ рассказали о том, что из провинции Дейр эз-Зор на боевых вертолётах эвакуировали главарей ИГИЛ. И такая забота о них не случайна. По мнению экспертов, американцы просто защищают свои вложения денег и времени.

"Управленческий аппарат готовится не один день. Для того, чтобы подготовить управленцев, нужны деньги, нужны специалисты, нужно место и так далее. Это, в принципе, достаточно дорогостоящее мероприятие. Почему они так заботились о главарях и неоднократно выводили их из-под удара. Да потому, что среди этих главарей было много представителей американских и британских частных военных компаний. Это бывшие офицеры ЦРУ, вооружённых сил, разведок и так далее. Это ценные кадры для них", - рассказал Александр Жилин.

И эта тактика для западной коалиции совсем не в новинку. С такой же заботой совсем недавно опекали взращенную американцами же "Аль-Каиду". А ещё раньше американцы организовали целую сеть так называемых "крысиных ходов" для нацистов. Военных преступников переправляли в Латинскую Америку, США и Канаду. Тысячами. В итоге благополучно дожил до старости Владимир Катрюк, который лично расстреливал людей в Хатыни. Из уцелевших разведчиков Рейха американцы, по сути, создали разведку ФРГ для борьбы с Советским Союзом.

Точно также американцы использовали в своих целях ракетчиков, создавших первые боевые баллистические ракеты. И не стоит питать иллюзий и по поводу беспилотников, которые вдруг появились у террористов. Стоит быть готовым к тому, что теперь это оружие может быть применено не только в Сирии и не только против наших баз. Террористы больше склонны атаковать беззащитных.

Николай Сухарев, Мария Богомолова, Павел Дубров, "В центре событий", "ТВ Центр".