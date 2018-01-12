Эксперт: у белого населения Соединенных Штатов будущего нет

Теги: В мире сша насилие

Двое бывших инженеров, работавших в компании Google, подали иск против руководства корпорации, обвинив его в дискриминации белых мужчин.

Джеймс Деймор - пожалуй, сейчас самый известный программист в США. Правда, главной его разработкой пока что стал судебный иск к корпорации Google, из которой Джеймса уволили. Компьютерщик заявил, что Google открыто занимается дискриминацией своих сотрудников и ущемляет права белых мужчин, незаконно создавая в компании квоты для женщин и темнокожего населения.

"Я опубликовал на внутреннем сервере заметку, что не все женщины могут наравне с мужчинами разбираться в технике. Но Google - идеологически замкнутый мирок. Там еженедельно собирали руководителей отделов и устраивали им разнос, если они не выполняли план по этим квотам. Нужно было принимать на работу больше женщин, афроамериканцев, мусульман, людей с нетрадиционной ориентацией", - рассказал Деймор.

После того, как Джеймс, что называется, вынес сор из избы, его самого неожиданно обвинили в шовинизме. По версии Google, программист продвигал вредные гендерные стереотипы и нарушил кодекс корпоративной этики компании. Теперь он создал сайт под названием "Уволен за правду", где собирает похожие истории. В целом, если верить соцопросам, дискриминации подвергаются 55% белых американцев - такие результаты приводит Национальное общественное радио США. В стремящемся к толерантности западном обществе то заставляли уважать афроамериканцев, то требовали признать сексуальные меньшинства. В итоге прав на элементарное уважение к себе не осталось у белых мужчин с традиционными ценностями, резюмируют эксперты.

"Я думаю, что у белого населения Соединенных Штатов будущего нет. Они в этой борьбе с леволиберальным многорасовым мультикультурным движением проиграют. Потому что демография не в пользу белых, у них нет прироста населения. Во-вторых, размывание идет по всем направлениям - религиозным, культурным, гендерным, расовым направлениям", - рассуждает публицист Дмитрий Михеев.

Зато те, за чьи права еще недавно боролись всем миром - расовые или гендерные меньшинства - теперь сами диктуют правила игры, своим агрессивным поведением загоняя в угол большинство. Расистским скандалом неожиданно закончилась презентация шведской компании H&M новой коллекции детской одежды. Темнокожий мальчик позирует в зеленой толстовке с надписью "Это самая крутая обезьянка в джунглях". Яркая реклама вызвала яростный протест среди цветного населения. Мама мальчика, которая перебралась в Швецию из Нигерии, через соцсети уже потребовала прекратить ажиотаж вокруг ребенка. Она заявила, что лично присутствовала на съемках, а толстовка была одной из многих, которую примерил сын. И ничего якобы предосудительного она не увидела. Впрочем, даже это признание не помогло. Рекламу убрали с вывесок, а весь товар - с полок. Клиентам принесли публичные извинения.

Впрочем, больше всего недостаток чувствительности проявляется, похоже, по отношению к белым мужчинам. На Западе в них перестали видеть самое главное - основу воспроизводства нации. Благодаря современной медицине все больше на практике применяют искусственное оплодотворение. А после нашумевшего секс-скандала в Голливуде доходит совсем уж до крайностей - в Швеции решили регламентировать даже занятия любовью. Теперь перед каждым половым актом мужчина должен получить согласие женщины, так прописано в законопроекте. Иначе это будет считаться попыткой изнасилования - почти как в США, где в прошлом году посыпались неожиданные признания известных и не очень актрис в домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. На этой волне возникло целое движение #Metoo - когда женщины спустя годы стали вспоминать, что и их тоже кто-то когда-то добивался силой. Запоздалые обвинения и публичные подозрения стоили мужчинам карьеры, а нескольким - даже жизни.

"Очень хотелось, чтобы хоть чьи-то голоса прозвучали в противовес тому, что перешло уже все границы гротеска, и стало полной не только смысловой неразберихой, а то, что называется феминистическими домогательствами. Это уже оголтелый феминизм, который требует - вот этой тяги - посчитать себя дискриминируемым хоть в чем-нибудь. Понимаете? Если я толстый, и если я этим недоволен, я должен всем миру доказать, что это тоже красота, и что все те, кто так не считают - меня лично дискриминируют по весовой категории. Если к вам не пристают в метро, вы же понимаете, что это не значит, что метро не существует", - говорит главный редактор литературного альманаха "ГлаголЪ" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Такой голос неожиданно прозвучал из Франции. Более ста человек во главе с легендарной Катрин Денев выступили против, по сути, самой идеи феминистского движения. Осуждая факты изнасилования, они, тем не менее, принялись отстаивать гендерную роль мужчины. Чтобы у сильного пола все же осталась возможность оказывать женщинам знаки внимания - и при этом без риска быть уличенным в непристойных намерениях. А то за намеки стали уже принимать элементарные правила этикета.

Запад ставит себя перед более чем странным выбором. Кто же для него страшнее? Местные мужчины, которые приучены оказывать знаки внимания, а уже потом действовать, или мигранты, которые насилуют, даже не задумываясь о нормах приличия? По сути, играясь в политкорректность, Запад не хочет замечать, что борьба за некие высшие ценности все больше превращается в борьбу за существование - естественный отбор, почти по правилам первобытного общества. Похоже, стремления создать равные возможности дали обратный эффект. Это как в старой русской поговорке - за что боролись, на то и напоролись.

Борис Иванин, Александр Козликин, Мария Богомолова и Павел Ермоленко, "В центре событий", "ТВ Центр".