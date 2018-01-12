США разрабатывают маломощную ядерную боеголовку для "сдерживания России"

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Дональд Трамп нацелен на серьезную модернизацию американской армии, не только ядерного потенциала - без сильной армии тяжело быть гегемоном. Особенно в нынешних непростых условиях. Когда все "союзники" разбегаются из-под сильной руки Вашингтона, понимая, что рука уже далеко не такая сильная. И бегут всё чаще в самую нежелательную для США сторону, а потому главная цель создания новой атомной боеголовки в "сдерживании России в Восточной Европе".

Эта ракета за считанные минуты может поразить абсолютно любую цель условного противника. Боеголовка способна нести любой, в том числе и ядерный заряд. Мобильный ракетный комплекс можно развернуть хоть в чистом поле. К агрессивным выпадам из Вашингтона в Москве уже давно привыкли. Слишком много их было за последнее время. Вместе с тем, современные реалии и международная обстановка в целом, действительно, заставляют задуматься о наращивании ядерного потенциала России, подчеркивают в нашем Министерстве обороны.

"Следует продолжить мониторинг военно-политической обстановки в мире и вносить коррективы в планы работы с учетом происходящих изменений. К 2021 году доля современного вооружения в ударной триаде России должна составлять не менее 90%", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Россия приходит в себя после той разрухи, которой к слову, поспособствовали те же американцы, попытавшиеся в 90-х проделать у нас в стране то, что они сейчас творят с Украиной. Именно тогда мы лишились многих производств, фактически лишились армии и чуть было не лишились остатков суверенитета. Вместе с тем, во многих сферах мы все еще уступаем США: военный бюджет несопоставим. На оборонку в 2018 году Россия заложила более 2 с половиной триллионов рублей. Это 70 миллиардов долларов. В то время как у американцев в 10 раз больше. Кто бы ни был в Белом Доме, бюджет Пентагона только растет.

"Соединенным Штатам все эти вопросы, связанные с совершенствованием вооружений, обходятся гораздо дороже, чем Российской Федерации, которая решает вопросы обеспечения своего ядерного сдерживания, гораздо меньшей ценой", - отметил председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Разница не только в цифрах - в самой структуре расходов. 60 миллиардов американских долларов идут на ведение текущих военных операций в Сирии, Ираке и Афганистане. Не забывают и о финансовой помощи союзникам. Украине, например, выделяют 350 миллионов долларов, и почти 5 миллиардов долларов на "сдерживание России". При этом наш бюджет на Западе называют милитаристским. Хотя военные расходы в ближайшие несколько лет Москва планирует сокращать. Большинство дорогостоящих задач по перевооружению армии выполнено.

"Нас с вами еще Суворов учил, что воевать нужно не числом, а умением. Есть очень много хороших наших народных всяких поговорок, например, "Сила есть, ума не надо". Вот нам с вами нужен ум. Мы не будем опираться исключительно на эти военные мускулы. Мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику гонку, бессмысленную гонку вооружений. Есть еще нечто, на что мы опираемся при этих расчетах. Я говорю без иронии, мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику. Это важно, потому, что нам не нужно бесконечное число баз, и мы не собираемся играть роль мирового жандарма", - заявил Путин.

Мировой жандарм, коим сами Штаты себя считают, кстати, настроен, весьма решительно. Пентагон готовится осваивать военный бюджет, да так активно, что даже Счетная палата попросила притормозить и внимательно изучить все характеристики новых субмарин класса "Колумбия". Слишком уж амбициозны заявленные показатели. К тому же, даже по американским меркам дорого. На союзников тоже никакой надежды.

Ролик из новой рекламной компании армии Великобритании – в ряды вооруженных сил ее величества приглашают служить женщин, геев, и людей творческих, не скрывающих свои эмоции. Генералы в шоке. "Многие опасаются, что вскоре военные просто не смогут выполнять свою работу и задания, на которые их отправляют", - пишет The Guardian.

В армии и без этого проблем хватает. На учениях в северной Норвегии британский спецназ отказывался покидать казармы при температуре ниже -8: в окрестных лесах нет теплых биотуалетов, а подгузники примерзают к телу, если ходить под себя. Неудивительно, что на фоне всего этого американцы решили сосредоточиться на наращивании собственной силы. Впрочем, не просчитывая ответные ходы.

"Нас не беспокоят ни Трайден-2 ни баллистические ракеты, ни ракеты крылатые, которые они достаточно долго финансировали. Мы далеко их видим, имеем возможность их перехватывать. И самое главное, мы гарантировано и надежно обеспечим адекватный ответ", - указал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Однако стоит и призадуматься. Вашингтон не просто хочет провести модернизацию вооружения. Принципиально изменить правила игры. Новые ядерные снаряды должны быть меньшей мощности, что, по мнению американцев, сократит гуманитарные потери. Бомбить можно будет точечно, так ведь и предлагали в случаи с Северной Кореей. По мнению экспертов, создается опасная "иллюзия неуязвимости", применение ядерного оружия рискует стать обычной практикой.

"США готовятся применять ядерное оружие не только в глобальной войне с уничтожением, но и в локальных войнах, скажем так, в повседневных, практически условиях. Это крайне опасный порог, который нужно предотвратить. Россия должна ответ строить таким образом, чтобы не дать повода США выйти из договора по ограничению стратегических вооружений", - рассуждает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Впрочем, и выполнять договор в Штатах тоже намерены по-своему. Часть носителей ядерного оружия переоборудуют под вроде как неядерное, а не утилизируют. Такой вариант договором предусмотрен, но только при согласии России, накануне подчеркнул Владимир Путин. Безусловно, Москва планами Вашингтона озабочена. Никто ведь не дает гарантии, что ядерные боезаряды не вернут обратно.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".