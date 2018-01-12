Начались выплаты помощи семьям погибших в ДТП на "Славянском бульваре"

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В российской столице начались выплаты материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием автобуса у станции метро "Славянский бульвар". В настоящий момент оформлено семь заявлений на единовременную материальную помощь обратившимся гражданам.

В Москве начались выплаты материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием автобуса у станции метро "Славянский бульвар". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"К нам обращаются, выплаты производятся. На сегодняшний день специалистами отдела выплат департамента труда и социальной защиты населения Москвы оформлено семь заявлений на единовременную материальную помощь обратившимся гражданам", - сказал собеседник агентства.

В конце декабря автобус подмосковного перевозчика наехал на людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". В результате погибли четыре человека и около 15 получили травмы. Как заявлял водитель автобуса, транспортное средство начало движение самостоятельно. Не сработала тормозная система, несмотря на попытки остановить автобус. 12 января 2018 года Следственный комитет предъявил ему обвинение.