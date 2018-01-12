В результате взрыва газа в омской многоэтажке пострадали 6 человек

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В многоэтажном доме в Омске произошел взрыв бытового газа. Как сообщил источник в экстренных службах, пострадали шесть человек, включая четверых детей. Подъезд, в котором произошел взрыв, не обрушился. Дом подлежит восстановлению.

Шесть человек пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Омске. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в одной из квартир многоэтажного жилого дома взорвался бытовой газ. Травмы получили шесть человек, включая четверых детей, однако жертв удалось избежать", - сказал он.

Источник уточнил, что подъезд, где произошел взрыв, не обрушился. Дом подлежит восстановлению.

По данным ГУ МЧС региона, взрыв произошел в 20:00 по местному времени. К ликвидации последствий привлечены 21 человек и шесть единиц техники.