Опубликовано видео уничтожения атаковавших базу Хмеймим боевиков

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Террористы, совершившие минометный обстрел российской авиабазы Хмеймим в Сирии, уничтожены в результате спецоперации российской армии. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны. Ведомство также обнародовало видео ликвидации боевиков и места сборки БПЛА.

Министерство обороны России в пятницу сообщило об уничтожении высокоточным боеприпасом "Краснополь" группы диверсантов, атаковавших российскую базу Хмеймим в Сирии 31 декабря. Кроме того, было ликвидировано место хранения и окончательной сборки беспилотных летательных аппаратов террористов, говорится в сообщении в Минобороны, попавшем в распоряжение TVC.RU.

Также оборонное ведомство опубликовало видеозаписи уничтожения с воздуха террористов и места сборки БПЛА.

Накануне в Генштабе вооруженных сил России рассказали об устройстве беспилотников, атаковавших российские военные объекты в Сирии. По словам представителя Генштаба, комплектующие для летательных аппаратов можно найти в свободной продаже, однако их сборка требует специальной подготовки.