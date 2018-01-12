МИД России вызвал временного поверенного в делах Швеции

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Российский МИД заявил решительный протест временному поверенному в делах Швеции Тубиасу Лоренцону в связи с отсутствием реакции Стокгольма на противоправные действия подданного Швеции. Он совершил их в отношении посольства и торгового представительства России в этой стране.

МИД России выразил временному поверенному в делах Швеции решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции Стокгольма на противоправные действия шведского гражданина, атаковавшего российские загранучреждения. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

"12 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Тубиас Лоренцон. Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Карнюшина в отношении Посольства и Торгового представительства России в Швеции", - говорится в сообщении.

Она добавила, что "6 января этот гражданин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания Торгового представительства".

"8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания Торгпредства. 10 января Карнюшин незаконно проник на территорию Посольства, позднее в тот же день он повредил установленное на территории Торгпредства оборудование для видеонаблюдения", - подчеркнула Захарова.

Карнюшина задерживала шведская полиция после каждого такого инцидента. Тем не менее, она отпускала его по прошествии нескольких часов.

"Внимание временного поверенного в делах Швеции в России было обращено на отстраненную позицию шведских властей в части обеспечения безопасности российских дипломатических представительств. Посольство России в Стокгольме неоднократно обращалось в Министерство иностранных дел Швеции с требованиями об усилении физической безопасности российских дипломатических объектов. Однако никаких конкретных шагов до сих пор предпринято не было", - отметила представитель МИД России.

Российская сторона подчеркнула, что провокационные действия Карнюшина приобретают "все более наглый и агрессивный характер, что создает прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников дипломатических миссий и членов их семей".

В итоге "перед шведской стороной был поставлен вопрос о необходимости безотлагательного принятия всех надлежащих мер для защиты помещений дипломатических представительств России от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства в соответствии с взятыми Швецией на себя обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".