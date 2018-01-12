Водителя въехавшего в подземный переход автобуса отправили под домашний арест

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Басманный суд Москвы поместил под домашний арест водителя автобуса Виктора Тихонова, въехавшего в подземный переход у метро "Славянский бульвар". Водитель по-прежнему утверждает, что авария произошла из-за неисправности автобуса.

Водитель автобуса Виктор Тихонов, въехавший в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", помещен под домашний арест. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на решение Басманного суда.

Сам Тихонов заявил, что ДТП произошло из-за неисправности автобуса, и просил не отправлять его под стражу. Обвиняемый отметил, что не намерен препятствовать расследованию.

В конце декабря автобус подмосковного перевозчика наехал на людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". В результате погибли четыре человека и около 15 получили травмы. Как заявлял водитель автобуса, транспортное средство начало движение самостоятельно. Не сработала тормозная система, несмотря на попытки остановить автобус.

Следствие предъявило водителю обвинение по двум статьям: "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц" и "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В СКР заявили, что располагают достаточными данными, свидетельствующими об исправности автобуса.