Президента Чехии атаковала украинская феминистка

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Одна из участниц группы Femen атаковала президента Чехии Милоша Земана в момент, когда он пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах нового главы государства. Хулиганка попыталась толкнуть Земана в спину, но ее тут же саму повалила на пол служба охраны. В итоге чешский лидер не пострадал.

Действующий президент Чехии Милош Земан подвергся нападению на избирательном участке в своей стране. Хулиганка попыталась воспрепятствовать ему проголосовать на выборах нового главы государства, передает ТАСС.

Как только женщина увидела подошедшего к столу избирательной комиссии Земана, она скинула с себя куртку и, выкрикивая на английском языке грубые ругательства в адрес политика, попыталась толкнуть его в спину. После этого Земан покинул избирательный участок.

Нападение могла совершить одна из участниц группы Femen. При нападении ее повалила на пол служба охраны. Сейчас инцидент расследует полиция. По данным чешских СМИ, нападение совершила украинка Ангелина Диаш.