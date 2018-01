Президента Чехии атаковала украинская феминистка

Действующий президент Чехии Милош Земан подвергся нападению на избирательном участке в своей стране. Хулиганка попыталась воспрепятствовать ему проголосовать на выборах нового главы государства, передает ТАСС.

Ukrainian sextremist Angelina Diash has attacked Czech president Miloš Zeman during his voting in a polling station in Prague. #Volby2018 #femen #Zeman #Putin pic.twitter.com/9PMhXoCZuV