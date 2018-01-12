В центре Москвы автомобиль сбил женщину

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Женщина пострадала в результате наезда автомобиля на Переяславской улице в Москве. Сейчас она госпитализирована. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

В результате наезда легкового автомобиля в центре Москвы пострадала женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ГИБДД.

Инцидент произошел в 19:00 по московскому времени на Переяславской улице. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Теперь она госпитализирована.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.