В центре Москвы автомобиль сбил женщину
Теги: ДТП автомобиль москва
Женщина пострадала в результате наезда автомобиля на Переяславской улице в Москве. Сейчас она госпитализирована. На месте ДТП работают сотрудники полиции.
В результате наезда легкового автомобиля в центре Москвы пострадала женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ГИБДД.
Инцидент произошел в 19:00 по московскому времени на Переяславской улице. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Теперь она госпитализирована.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.