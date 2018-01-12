В результате ДТП с автобусом в Праге погибли три человека, еще 30 пострадали

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В результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Праге погибли три человека, еще около 30 получили ранения. По данным службы пожарной охраны, несколько пассажиров оказались зажаты в смятом корпусе автобуса. Движение в районе аварии временно приостановлено.

В результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем Skoda Suberb на окраине Праги погибли три человека, еще около 30 пострадали. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя службы пожарной охраны Монику Шиндлову.

По ее словам, после столкновения автобус врезался в растущее у обочины дерево. Среди пассажиров были дети.

"Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению. Есть данные о трех погибших. Ранено около 30 человек, включая двух детей, но эти данные еще уточняются", - рассказала представитель пожарной охраны.

На месте происшествия находятся 11 машин скорой помощи. Движение в районе аварии временно остановлено. Полиция начала расследование по факту происшествия.