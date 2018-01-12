По факту взрыва газа в жилом доме в Омске возбуждено дело

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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Омске. По словам мэра города Оксаны Фадиной, в помещении мог взорваться газовый баллон. Всего из-за инцидента пострадали восемь человек. Среди них - четверо детей. Взрыв повредил три квартиры в пятиэтажном жилом доме.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Это произошло после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Омске, сообщается на сайте ГСУ СКР по Омской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Также проводятся необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия и допросы очевидцев, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее экс-глава регионального управления МЧС России Владимир Корбут сообщил, что три квартиры получили повреждения в результате взрыва бытового газа в пятницу вечером в пятиэтажном жилом доме на улице 5-я Кордная в Омске.

"Всего было эвакуировано 165 человек. Сейчас отопление отключено в трех стояках, в этом подъезде полностью, и в третьем подъезде один стояк отключен, потому что пострадало три квартиры", - сказал он.

Часть эвакуированных будут размещены в пункте временно размещения в гостинице "Иртыш". Другие граждане полностью будут запускаться в квартиры, а газ будет подключен с большой долей вероятности только 13 января. "Электроэнергия, тепло будет им подключено. С завтрашнего утра начнутся работы газовщиков, чтобы в первых трех подъездах подать газ", - подчеркнул Корбут.

Как отметила мэр Омска Оксана Фадина, в жилом доме мог взорваться газовый баллон, передает ТАСС. "В соседней комнате с кухней нашли остатки взорвавшегося газового баллона. На кухне газовая плита цела, что говорит о том, что причина взрыва находилась в соседней комнате", - отметила она.

Глава Омска добавила, что газораспределительная организация проведет экспертизу остатков баллона и установит причины, почему он взорвался.

По данным местного СКР, в результате возникшего пожара пострадало четверо детей. Они госпитализированы с ожогами. Кроме детей, пострадали четверо взрослых.