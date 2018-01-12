На западе Москвы маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем

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В районе станции метро "Молодежная" столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль. Как сообщил источник в правоохранительных органах, пострадали четыре человека, трое из которых госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В результате столкновения маршрутки и грузовика на западе Москвы пострадали четыре человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Маршрутное такси и грузовик столкнулись в районе станции метро "Молодежная". В результате столкновения пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы", - сказал он.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.