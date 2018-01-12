Трамп продлил режим снятия санкций с Ирана

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Глава американского Белого дома Дональд Трамп согласился продлить приостановку санкций против Ирана в рамках соглашения по атому. Также президент США предупредил, что рассчитывает на пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий.

Президент США Дональд Трамп дал согласие продлить приостановку санкций против Ирана в рамках соглашения по атому, которое было заключено Тегераном с "шестеркой" международных посредников, передает "Интерфакс".

В американской администрации пояснили, что Трамп также предупредил, что рассчитывает на пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), одобренного Ираном и "шестеркой", так как считает его неидеальным. В случае отказа от пересмотра президент США не будет продлевать приостановку санкций против Тегерана.

"Он остается открытым к изменению соглашения. Это не означает прямых переговоров с иранцами, это то, над чем США будут работать только с европейскими партнерами", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге.

Такое соглашение должно будет закрыть для Ирана возможность обладания ядерным оружием "навсегда, а не на десять лет", как предусматривается действующим соглашением, информирует РИА Новости.

Вместе с тем, Минфин США ввел санкции еще против пяти физических лиц и девяти организаций за причастность к нарушениям прав человека в Иране, а также к ракетной программе Тегерана.

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