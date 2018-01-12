Минфин США ввел санкции в отношении 14 лиц и компаний из Ирана

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Министерство финансов США ввело санкции в отношении 14 лиц и компаний из Ирана, в том числе против главы судебной системы страны Садика Лариджани. Введение ограничений, по данным американского Минфина, связано с нарушениями прав человека, цензурой и поддержкой распространителей оружия массового уничтожения.

США ввели санкции в отношении 14 лиц и компаний из Ирана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского Министерства финансов.

"Соединенные Штаты не намерены стоять в стороне, пока продолжаются нарушения прав человека и несправедливость со стороны иранского режима. Наши санкции направлены на иранский режим, в том числе главу судебной системы Ирана за его ужасное жестокое обращение со своими гражданами, в том числе с заключенными, попавшими в тюрьму исключительно за осуществление их права на свободу мирных собраний, и за цензуру в отношении собственного народа, поскольку они выступают в знак протеста против их правительства", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, санкции также направлены против иранской программы баллистических ракет и дестабилизирующих действий, которые эта программа "продолжает ставить выше экономического благосостояния иранского народа".

По данным Минфина, санкции были введены в соответствии с исполнительными распоряжениями, касающимися нарушений прав человека, в том числе в сфере информационных технологий, цензуры и ограничения свободы слова, а также распространения оружия массового уничтожения. Под ограничительные меры попал, в частности, глава судебной системы Ирана Садик Лариджани.