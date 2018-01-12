Никите Белых снова вызвали скорую помощь в зал суда

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Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых вызвали скорую после заседания суда. У него обнаружили простуду.

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в Пресненский суд Москвы снова вызвали скорую помощь. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Андрей Грохотов.

"Сегодня по окончании судебного заседания в Пресненском суде Никита Юрьевич снова пожаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать ему скорую помощь", - сказал он.

По словам адвоката, после обследования "врачи диагностировали у Белых давление и выявили простуду".

Бывший губернатор Кировской области был задержан 24 июня 2016 года московском ресторане, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки в особо крупном размере. Экс-чиновник отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.